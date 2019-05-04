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صور.. محافظ الجيزة يزيل تعديات لفروشات "ياميش رمضان" فى الهرم

السبت، 04 مايو 2019 11:49 ص
صور.. محافظ الجيزة يزيل تعديات لفروشات "ياميش رمضان" فى الهرم فروشات ياميش رمضان
كتب سيد الخلفاوى
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فاجئ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المحلات العاملة فى مجال بيع المنتجات الرمضانية "الياميش" للتأكد من التزامهم بالإجراءات التى حددتها المحافظة للسرادقات والفروشات خلال شهر رمضان والتى تأتى على رأسها عدم التعدى على نهر الطريق أو إشغاله.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الجولة شملت عدد من الأحياء منها حى الهرم حيث وجه بإزالة تعديات لفروشات ياميش رمضان تابعة لأحد المحلات بشارع الأهرام لتعديه على الرصيف بوضع البضاعة والمنتجات دون مراعاة لحق المواطن فى الحصول على رصيف أمن يسير عليه.

واستدعى المحافظ على الفور المسئول عن المنشأة لتحذيره من تكرار تلك المخالفة كما وجه بإزالة المخالفات على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

كما وجه راشد بتنظيم حملات مسائية على المقاهى والكافيتريات وإزالة فورية لأى مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .

وتفقد محافظ الجيزة خلال جولته حالة النظافة والإجراءات التى تقوم بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع مستوى النظافة والذى تشهد اهتماماً خاصا من قبل القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث شهدت المحافظة تحسناً ملحوظاً فى منظومة النظافة بالكامل .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والتى تفقد خلالها حالة الإشغالات بالطرق بنطاق أحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور موجهاً بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان لتشمل كافة المناطق بقطاعات الأحياء .

 


 

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