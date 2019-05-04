صور ..محافظ البحيرة يفتتح حملة مواجهة فيروس سى لطلاب الإعدادية

البحيرة- ناصر جودة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم السبت حملة الفحص عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية بنطاق المحافظة والتى تستهدف 375 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية.

انطلقت الحملة اليوم من مدرسة الجمهورية الاعدادية بمدينة دمنهور وتستمر حتى إنتهاء الفحص لجميع الطلاب، وأشاد المحافظ بأهداف المبادرة للحفاظ على صحة وسلامة النشء الذى يمثل جيل المستقبل، مشيرا إلى انه ستجرى عملية الفحص من خلال عمل تحليل فيروس سى عن طريق الكشف السريع وتسجيل البيانات ليتم تسليمه إلى إدارة المعلومات بهيئة التأمين الصحى بالمحافظة وذلك لإدراج النتائج فى قاعدة البيانات.

من جانبه اكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة انه تم تشكيل فرق عمل يبلغ عددها على مستوى القطاع الريفى بمديرية الصحة 180 فريق والقطاع الحضرى تابع للتأمين الصحى 66 فريق، مضيفا أن كل فريق يتكون من طبيب وعدد أثنين تمريض وسيتم فحص الطلاب فور الانتهاء من امتحانات أخر العام وذلك بعد موافقة ولى الأمر.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه لا يتم إبلاغ الطلاب بنتيجة الاختبار أثناء إجراء الفحص وذلك حفاظا على السرية والخصوصية على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بالحالات الإيجابية فقط عن طريق مركز الاتصال بهيئة التأمين الصحى.



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