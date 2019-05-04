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صور.. مجلس مدينة إسنا يدفع بسيارة كسح لشفط المياة الجوفية من قرية الشغب

السبت، 04 مايو 2019 12:07 م
صور.. مجلس مدينة إسنا يدفع بسيارة كسح لشفط المياة الجوفية من قرية الشغب خلال رفع المياة
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه تم الدفع بسيارة كسح لشفط المياة الجوفية وتجفيفها عقب ظهورها بقرية الشغب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالإستجابة لشكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم وسرعة التدخل والعمل على حلها بأسرع طريقة ممكنة.
 
وأضاف رئيس مدينة إسنا – في بيان صحفي – أنه تم التواصل مع شكوى مقدمة بشأن ظهور مياه جوفية بقرية الشغب، وعلى الفور أمر رئيس المدينة أجهزته التنفيذية للمعاينة على الطبيعة واتخاذ ما يلزم، وبالمعاينة وجد أنها مياه ليس لها مصدر معروف وتم الدفع بسيارات كسح لشفط المياه وتجفيفها، لحين إدراج هذه المنطقة في خطة الصرف.
 
 
مجلس مدينة إسنا يدفع بسيارة كسح لشفط المياة الجوفية من قرية الشغب (1)
مجلس مدينة إسنا يدفع بسيارة كسح لشفط المياة الجوفية من قرية الشغب

مجلس مدينة إسنا يدفع بسيارة كسح لشفط المياة الجوفية من قرية الشغب (2)
مجلس مدينة إسنا يدفع بسيارة كسح لشفط المياة الجوفية من قرية الشغب 

 


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