صور.. رئيس جامعة أسيوط: تطوير الحرم الجامعى القديم بالوليدية

أسيوط ـ محمود عجمي

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير الحرم الجامعى القديم بالوليدية والذى يضم كلية الآداب ومعهد دراسات وصناعة السكر وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للمبانى وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وإعادة تنظيم وتقسيم بعض الأماكن وتصحيح مجال استخدامها.

وذلك لتلبية احتياجات الخدمة التعليمية وتهيئة المكان للطلاب على نحو أفضل مع بحث إمكانية نقل معهد دراسات صناعة السكر إلى الحرم الجامعى الأساسى وذلك للاستفادة بما يضمه من معامل وإمكانيات مرتبطة بطبيعة الدراسة بالمعهد.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة لمنطقة الحرم الجامعى القديم بالوليدية بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد صابر عميد الكلية، والدكتور مجدى عبد الجواد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسحر محمد أمينة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديرى الإدارات المختصة .

وقال رئيس الجامعة أنه أمر خلال الجولة بتكليف الإدارات المختصة بسرعة الانتهاء من أعمال تجديد المسرح وذلك لتشغيله مع بداية العام الجامعى الجديد مع تجهيزه بأحدث معدات الصوت والضوء وفق أحدث النظم مع تخصيص مخرج للطوارئ ، مشدداً على سرعة تنفيذ أعمال تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء بالمنطقة وتنظيم أماكن انتظار السيارات ونقل الأماكن المخصصة لإدارات الأمن والمخازن والمغسلة إلى مقرات أخرى مع تشكيل لجنة لجرد محتويات بعض الأماكن وذلك تمهيداً لإعادة استغلال تلك المساحات فى أغراض أخرى .

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها غانم إلى أنه من المقرر أن يتم بحث ترميم سور الحرم الجامعى القديم وتجديده مع زيادة ارتفاعه على نحو يحافظ على الطراز المعمارى والأثرى للجامعة والتى تُعد منطقة تاريخية وفريدة فى طابعها المعمارى والهندسى المميز وهى الموقع التى بدأ منه عمل جامعة أسيوط فى بداية تاريخها .

وكشف الدكتور أحمد صابر إلى أن زيارة إدارة الجامعة تضمنت افتتاح بوابة جديدة للطلاب فى الشارع المقابل لنادى البلدية وذلك بهدف تيسير وتنظيم عملية دخول الطلاب وتخفيف التكدس على البوابات الأخرى.



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (2)_1



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (4)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (5)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (5)_1



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (6)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (7)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (8)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (9)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (9)_1



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (11)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (13)



رئيس جامعة أسيوط يُعلن عن خطة تطوير شاملة (15)