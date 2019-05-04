صور.. السفارات الأفريقية بالقاهرة تحتفل بذكرى تأسيس منظمة الاتحاد الأفريقى

كتبت - هناء أبو العز تصوير- عمرو مصطفى

نظمت السفارات الإفريقية بالقاهرة، احتفالية اليوم، باليوم الافريقي، فى ذكرى تأسيس منظمة التضامن الأفريقى، التى تحول اسمها فيما بعد إلى منظمة الاتحاد الأفريقى.

وبدأت الاحتفالية داخل ستاد المقاولون العرب، بالأناشيد الوطنية لكل الدول المشاركة، بالإضافة إلى عروض من الغناء والرقص الشعبى الافريقى، كما تم عرض أنواع من الأطعمة الافريقية المعبرة عن كل دولة، وكذلك اللوحات المعبرة عن الحياة الافريقية.

وواصلت السفارات الافريقية احتفالياتها بمسابقات رياضية داخل الاستاد، بحضور سفراء الكاميرون، وغانا والجابون وسيراليون، وغينيا وغيرهم.

وتهدف الاحتفالية إلى الترويج للثقافة الإفريقية ودعم العلاقات بين الشعوب.