صور.. اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياة بجوار عامود إنارة بمدينة السادات

كتب فريق المحافظات

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى المنطقة الثالثة عشر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إنفجار ماسورة مياة بجوار عامود إنارة، الأمر الذى قد يتسبب فى حدوث كارثة.

ويقول محمود حمزة موظف ومقيم بالمنطقة الثالثة عشر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، انفجرت منذ مايقرب من 3 ساعات ماسورة مياة بالمنطقة الثالثة عشر بجوار عامود إنارة ،الأمر الذى قد يتسبب فى حدوث كارثة، نظرا لوجود التيار الكهربائى.

وأكد حمزة، أنه قام بإبلاغ مسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وحتى الآن لم يتم الاستجابة لهم.

ومن جانبه، أكد المهندس صبحى المصرى رئيس فرع شركة مياة الشرب والصرف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، أنه لم يتلقى أى شكوى بخصوص تلك المنطقة ، وأنه سيقوم بإرسال لجنة من الصيانة لعمل العطل فورا .