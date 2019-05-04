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صور ..اجتماع تنسيقى بين الزراعة والرى استعدادا لزراعة الارز بالبحيرة

السبت، 04 مايو 2019 12:22 م
صور ..اجتماع تنسيقى بين الزراعة والرى استعدادا لزراعة الارز بالبحيرة خلال الاجتماع
البحيرة- ناصر جودة
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عقد اليوم بالقاعة الكبرى بمديرية الزراعة اجتماع تنسيقى بين مديريتى الزراعة والرى بالبحيرة استعدادا لزراعة الارز بمراكز المحافظة. 
 
 شارك فى الإجتماع  المهندس محمد  الزواوى وكيل وزارة الزراعة و المهندس حمدى الزقيطى مدير عام رى غرب البحيرة و مديرو الادارات الزراعية بمراكز المحافظة ورؤساء هندسات الرى بالمراكز  للتنسيق بين الزراعة والرى بخصوص زراعة الارز لهذا العام .
 
وقال المهندس  محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة انه يجب توزيع المساحات حسب كمية المياه المتاحه كما يجب توعية المزارعين بعدم الاسراف فى كمية المياه 
مضيفا انه يجب زراعة الارز على مياه غير ملوثه بالصرف الصحى  كما يجب ان تكون الاولوية لصغار المزارعين .
 
فيما اكد المهندس حمدى الزقيطى مدير عام رى غرب ان الزراعة والرى دورهما واحد وهناك زراعة ارز على الترع وارز جفاف للاستفادة به ويجب عمل كشوف بالمساحات المنزرعة ارز للحد من زراعة الارز المخالف .
 
 

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