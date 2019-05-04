صور.. أمن المنوفية يواصل تنظيم معارض مبادرة "كلنا واحد" بأسعار مخفضة

كتب فريق المحافظات

واصلت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع السلاسل التجارية وكبار التجار والغرفة التجارية بالمحافظة إقامة معارض ثابتة وسيارات متنقلة تجوب المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ووصولها إلى المناطق النائية الأكثر احتياجا، بمدينة شبين الكوم ومركز تلا وقويسنا والشهداء والباجور .

يأتى ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية ومبادرة كلنا واحد التى اطلقتها وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (2)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (3)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (4)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (5)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (6)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (7)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (8)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (12)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (13)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (14)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (15)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (16)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (17)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (18)



تنظيم معارض مبادرة كلنا واحد (22)