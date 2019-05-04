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شاهد.."مباشر قطر" تكشف تحركات مثلث الشر لإنقاذ الجماعة الإرهابية من القرار الأمريكى

السبت، 04 مايو 2019 12:18 ص
شاهد.."مباشر قطر" تكشف تحركات مثلث الشر لإنقاذ الجماعة الإرهابية من القرار الأمريكى تميم واردوغان
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه بعد إعلان البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، بدأ النظام القطري محاولاته المستميته للدفاع عن الجماعة الإرهابية.
 
وكشف تقرير قناة المعارضة القطرية، عن أن تحرك مثلث الشر "القطري – الإيراني – التركى"، بدأ التخطيط خلال لقاء جمع بين كل من تميم بن حمد ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة القطرية، حيث خرج وزير الخارجية الإيراني معلناً رفض بلاده سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً
 
وأكد التقرير أن تصريح وزير خارجية إيران اعتبره خبراء ومراقبون بمثابة إعلان رسمي عن التحالف بين نظام ولاية الفقيه في طهران بجماعة "الإخوان" الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، وصفقة "فاسدة" بين قطر والنظام الإيراني لإنقاذ الإخوان من قرار أمريكي وشيك بتصنيفها إرهابية.
 
وتابع التقرير :"رغم أن جماعة الإخوان تربطها علاقات تاريخية بنظام ولاية الفقيه، إلا أن تصريح ظريف كشف تلك العلاقات للعلن بشكل واضح لا لبس فيه، ومن قلب قطر، حاضنة الإخوان وراعية الإرهاب في المنطقة".
 
وأوضح التقرير أن هذا الرفض  يكشف أيضاً عن مخاوف تلك الدول من العقوبات التي تطالهم والتداعيات التي ستلحق بهم حال تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً؛ حيث إن إدراج تنظيم الإخوان في اللائحة الأمريكية يتيح فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة لديها علاقات مع الإخوان.
 
https://www.youtube.com/watch?v=XG8eWD3lz_w
 

 


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