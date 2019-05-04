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شاشة عملاقة لعرض صور المتهمين أثناء مرافعة النيابة بقضية "تنظيم بيت المقدس"

السبت، 04 مايو 2019 11:29 ص
شاشة عملاقة لعرض صور المتهمين أثناء مرافعة النيابة بقضية "تنظيم بيت المقدس" المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، سماع مرافعة النيابة العامة فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأثناء مرافعة النيابة قامت الأجهزة المختصة بوضع شاشة عرض كبيرة تظهر صور المتهمين، وفيما سمحت المحكمة لأهلى المتهمين بحضور الجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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