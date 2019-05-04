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شاب تحدى إعاقته بسن السكاكين بشوارع دمياط ..ويؤكد: "بكسب بالحلال"

السبت، 04 مايو 2019 06:00 ص
شاب تحدى إعاقته بسن السكاكين بشوارع دمياط ..ويؤكد: "بكسب بالحلال" احمد شكري العراقي
كتب فريق المحافظات
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احمد شكري العراقي  شاب فى العقد الثاني من العمر  من أبناء محافظة دمياط أصيب بضمور فى عضلات الساقين  وفقد القدرة عل الحركة ولكنه لم يستسلم لإعاقته، وظل يبحث عن مشروع يتكسب منه لقمة العيش بالحلال حتى توصل لعمل مسن سكاكين.
 
"اليوم السابع" التقى هذا الشاب واستمع إلى حكاية كفاحه للكسب الحلال.
 
يقول أحمد شكري أنا من أبناء مدينة دمياط بلغ من العمر 21 عاما  لم تساعدني ظروفي على استكمال دراستي خاصة بعد إصابتي بضمور فى عضلات الساقين أفقدتني القدرة على الحركة نهائيا وأصبح وسيلة تنقلي الوحيدة هي الكرسي المتحرك وأعيش مع والدتي وشقيقي فى مساكن 27  بدمياط الجديدة وكان لابد أن ابحث عن عمل يساعدني على الحياة.
 
وبسب ظروفي الصحية لم أجد عمل يناسبني أتكسب منه  لقمة العيش بالحلال ، وبعد تفكير كثير هداني تفكيري لعمل مسن سكاكين، فقمت بشراء جهاز المسن وتركيبة على الكرسي المتحرك  ليسهل حركتي وأخذت أتنقل بين الشوارع فى منطقتي أولا وتجاوب معي الناس بشكل كبير وحددت سعر سن المقص 5 جنيهات والسكنية الكبيرة 4 جنيهات والسكينة الصغيرة 2.5 جنيه.
 
وأضاف الحمد لله أتحسن الدخل وأصبح هذا العمل مصدر دخلي والناس عرفتني بالمنطقة وشجعتني على العمل أفضل من انتظار مساعدة احد.
 
وناشد أحمد شكري المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط بمساعدته فى توفير معاش تكافل وكرامة يساعده على المعيشة خاصة انه يحتفظ بعدة تقارير طبية بتشخيص حالته الصحية.
 
 
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