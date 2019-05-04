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سوق على مهلك.. الرادار يلتقط 1885 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة

السبت، 04 مايو 2019 01:30 ص
سوق على مهلك.. الرادار يلتقط 1885 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة حادث مرورى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1885 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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