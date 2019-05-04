سلاح الجو الليبى يعلن تدمير 14 هدفا للمليشيات المسلحة فى ضواحى طرابلس

كتب : أحمد جمعة

أعلنت القوات الجوية الليبية استهدافها لتمركزات المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة فى ضواحى العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ان الغارات استهدفت تمركزات المليشيات فى مناطق تاجوراء والهضبة واليرموك وطريق العزيزية وقصر بن غشير والسوانى.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه - السبت، أن طائرات سلاح الجو تمكنت من تدمير 14 هدفا لتمركزات المليشيات المسلحة فى مناطق متفرقة بالعاصمة الليبية.

وأشارت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى لتدمير دبابتين و12 سيارة محملة بالرشاشات ومدفع هاوزر للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة فى مناطق متفرقة بطرابلس.

وحذرت القوات الجوية الليبية المليشيات المسلحة من انها ستكون عرضة للاستهداف حال بقيت فى مواقعها وعرقلت عملية تقدم قوات الجيش الليبى.