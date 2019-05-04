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سقوط شخصين وراء سرقة أسلاك وكابلات كهربائية بالقطامية

السبت، 04 مايو 2019 11:55 ص
سقوط شخصين وراء سرقة أسلاك وكابلات كهربائية بالقطامية حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على  شخصين أثناء سرقتهما كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية بالطريق العام بقصد التصرف فيها بالبيع بالقطامية، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة القطامية بقيادة الرائد أحمد عاطف رئيس المباحث، أثناء تفقد الحالة الأمنية، من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما ملك والدته" وبحوزتهما 4 لفات من الأسلاك الكهربائية والكابلات النحاسية- 2 نصل معدنى "كتر". 
 
وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من الطريق العام بأسلوب "القطع"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع.
 
أثناء الفحص حضر مسئول فنى الكهرباء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، تعرف على المضبوطات، وأقر بأنها مملوكة لجهة عمله، وخاصة بمشروع إنارة أحد الشوارع بدائرة القسم، واتهمهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎
 
 

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