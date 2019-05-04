video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 4-5-2019

السبت، 04 مايو 2019 11:51 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 4-5-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 4-5-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.6 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49  جنيه للشراء

4.63  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-5-2019

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة