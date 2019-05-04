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سرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة لنقل الأموال بالجيزة

السبت، 04 مايو 2019 02:28 م
سرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة لنقل الأموال بالجيزة سيارة نقل أموال - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات للقبض على المتهم بسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه، من سيارة نقل أموال، وتوصل رجال المباحث لهوية مرتكب الواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيارة نقل أموال للسرقة على يد أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن طاقم السيارة المسئول عن تأمينها توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الآلى، إلا أن أحد الأشخاص استولى على مبلغ 12 مليون و490 ألف جنيه من السيارة وفر هاربا، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.


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