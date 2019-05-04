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زوج يلقى بزوجته من أعلى دراجة نارية لخلافات بينهما فى بنها

السبت، 04 مايو 2019 11:07 ص
زوج يلقى بزوجته من أعلى دراجة نارية لخلافات بينهما فى بنها مشاجرة - ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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أصيبت ربة منزل بنزيف فى مخ، إثر قيام زوجها بدفعها من خلفه أثناء استقلالها دراجته النارية، بسبب خلافات بينهما فى بنها، وتم نقلها إلى مسشتفى بنها الجامعى وألقى القبض على الزوج، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، إشارة من المستشفى بوصول " ف ر  ا " 25 سنة ربة منزل، مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ ونزيف داخلى ولا يمكن استجوابها.
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات زوجية بين المصابة، وزوجها " أ ع   م" 32 سنة موظف منذ 5 أشهر، وتم الصلح بينهما وعودتها لمنزل الزوجية منذ 4 أيام، وتجددت تلك الخلافات فحدثت بينهما مشادة كلامية، بينهما مما دفعه للتعدة عليها بالضرب، فطلبت منه توصيلها لمنزل شقيقها لحل تلك الخلافات، وأثناء استقلالها الدراجه النارية خلفه قام بدفعها من أعلى الدراجة فسقطت أرضاً وحدثت إصابتها.
 
بسؤال شقيق المصابة المدعو " م  " 40 سنه اتهم زوج شقيقته بالتسبب فى إصابتها ـ وبسؤال شاهدة الواقعة "م   ا"    سن 30 ربة منزل، أقرت بذات المضمون، وتمكن المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها من القبض على الزوج وبمواجهته ،عترف بارتكاب الواقعه وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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