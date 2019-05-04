وأضاف المصدر - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ، اليوم السبت أنه من المقرر بدء اختبارات الطيران قبل نهاية العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء قد أفادت في وقت سابق - بأن مكتب "ميل" للتصميم ، يقوم بتطوير مروحية" مي-8أ إم تي شي-في إن" وأنها ستكون أكثر تسليحا، وأنها مصممة من أجل "الدعم الناري"، كما سيتم تركيب أسلحة صاروخية موجهة على المروحية ، وستزود بصواريخ أسرع من الصوت يصل مداها إلى 6 كيلومترات.

وأشارت إلى أن النظام الإلكتروني "الذكي " للمروحية يسمح بالتحكم عن بعد في أجهزة تفجير الصواريخ.

كما سيتم تجهيز المروحية بنظام توجيه بصري إلكتروني ومنظومة الدفاع "بريزيدينت-إس" التي تكتشف "تلقائيًا " إطلاق الصواريخ باتجاه المروحية.