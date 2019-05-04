video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رفض دعوى عدم دستورية مادة تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

السبت، 04 مايو 2019 02:14 م
رفض دعوى عدم دستورية مادة تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتى تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".
 
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى واكبت التحولات الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه.
 
وكان المشرع فى الآن ذاته قد قرر زيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولما كان الهدف من الزيادة فى المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التى تقررت فى معاشه، حيث قرر صرفها له فى المعاش.
 
وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، فى حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة فى المعاش، على تقرير حق العامل فى استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة فى المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامــــل فى المعــــاش، فلا يحـــــق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة فى المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذى أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتى حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة فى المعاش - بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدستورية العليا تقضى ببطلان قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل

المحكمة الدستورية

علاوة العاملين

اخبار الحوادث

القضاء الادارى




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة