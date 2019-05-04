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السبت، 04 مايو 2019 05:32 م
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رئيس جامعة عين شمس يفتتح تجديدات وحدة الأشعة بالدمرداش بـ25 مليون جنيه

السبت، 04 مايو 2019 05:30 م
رئيس جامعة عين شمس يفتتح تجديدات وحدة الأشعة بالدمرداش بـ25 مليون جنيه رئيس جامعة عين شمس يفتتح تجديدات و تطويرات وحدة الأشعة التداخلية
كتب محمود راغب
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افتتح اليوم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عدد من التجديدات و التطويرات الشاملة بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الدمرداش الجامعي والتى ترجع نشأتها لعام 1984.
 
ورافقه خلال الافتتاح كلا من الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية و الدكتور عالية عبد الله الفقي رئيس قسم الأشعة التشخيصية و الدكتورسامح عبد الوهاب مدير وحدة الأشعة التداخلية و الدكتور أحمد كمال الدري أستاذ الأشعة التداخلية.
 
وشملت التجديدات التى بلغت  تكلفتها قرابة 25مليون جنيه ، استحداث عدد من الأجهزة الطبية ذات الكفاءة العالية و التى تعد الأفضل و الأحدث  فى هذا المجال ، فضلاً عن تطوير نظام مكافحة العدوى و  أنظمة  الحريق  و كذلك إنشاء دور إضافي يشمل قاعة محاضرات مزودة بأحدث النظم التكنولوجية و متصلة بالإنترنت. 
 
و من الجدير بالذكر أن وحدة الأشعة التداخلية تخدم ما يزيد عن 900 حالة شهرياً.
 
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