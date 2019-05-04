رئيس جامعة عين شمس يفتتح تجديدات وحدة الأشعة بالدمرداش بـ25 مليون جنيه

كتب محمود راغب

افتتح اليوم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عدد من التجديدات و التطويرات الشاملة بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الدمرداش الجامعي والتى ترجع نشأتها لعام 1984.

ورافقه خلال الافتتاح كلا من الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية و الدكتور عالية عبد الله الفقي رئيس قسم الأشعة التشخيصية و الدكتورسامح عبد الوهاب مدير وحدة الأشعة التداخلية و الدكتور أحمد كمال الدري أستاذ الأشعة التداخلية.

وشملت التجديدات التى بلغت تكلفتها قرابة 25مليون جنيه ، استحداث عدد من الأجهزة الطبية ذات الكفاءة العالية و التى تعد الأفضل و الأحدث فى هذا المجال ، فضلاً عن تطوير نظام مكافحة العدوى و أنظمة الحريق و كذلك إنشاء دور إضافي يشمل قاعة محاضرات مزودة بأحدث النظم التكنولوجية و متصلة بالإنترنت.

و من الجدير بالذكر أن وحدة الأشعة التداخلية تخدم ما يزيد عن 900 حالة شهرياً.