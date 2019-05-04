رئيس جامعة طنطا يفتتح معرض الفنون التشكيلية ويكرم الفائزين

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم السبت ، المعرض السنوي للفنون التشكيلية تحت عنوان "تجليات تشكيلية"، الذي ينظمه المركز الدائم للفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وقام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب الثلاثة الفائزين بالمراكز الأولى وهم حنين جمال العليبي بكلية الصيدلة الحاصلة على المركز الأول ، وزياد طارق جوهر بكلية التجارة الحاصل على المركز الأول مكرر ومنح كل منهما مكافأة 450 جنيهاً ، وايمان بسيوني التحفة بكلية التجارة الحاصلة على المركز الثاني ومنحها مكافأة 350 جنيهاً ، وباسم عبد العزيز من كلية التربية الحاصل على المركز الثالث وتم منحه مكافأة 250 جنيهاً كما تم توزيع شهادات التقدير على كل المشاركين في المعرض.