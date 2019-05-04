video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الإسكندرية يوقع 16 بروتوكول مع كبرى الشركات الصناعية

السبت، 04 مايو 2019 05:21 م
رئيس جامعة الإسكندرية يوقع 16 بروتوكول مع كبرى الشركات الصناعية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم 16 بروتوكول تعاون مع رؤوساء مجالس مجموعة من الشركات الصناعية الكبرى بالإسكندرية وذلك فى إطار تحالف الجامعة مع الصناعة.

وقال رئيس الجامعة إن توقيع هذه البروتوكلات يأتى فى إطار إيمان الجامعة بضرورة تفعيل التعاون بين الجامعة والصناعة لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساعد فى تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة، وأن الجامعة حريصة أيضاً على تطوير برامجها الدراسية واستحداث كليات وبرامج جديدة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتطورة، والتعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة، وتطوير المبانى والقاعات الدراسية، وتطوير المستشفيات الجامعية بما يخدم العملية التدريسية والمجتمع.

 

وأشار الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن هذه البروتوكولات تهدف إلى مساهمة الجامعة فى رصد ودراسة المشكلات الصناعية، والمساهمة فى حلها، وتفعيل دور الجامعة كبيت خبرة للمؤسسات الصناعية، وإنشاء منصة ذكية لتكامل الجامعة والصناعة، وتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الصناعية، وبط مناهج التعليم والبحث العلمى بالصناعة وتطوير البيئة وخدمة المجتمع، وتوفير فرص تدريبية متميزة وفعالة لطلاب الجامعة، وتنمية قدرات العاملين بتلك الشركات.

 

وتم خلال اللقاء عرض الرؤى والأفكار والمقترحات من جانب الشركات الصناعية، وتم الاتفاق على تحديد أفراد يعلون بمثابة حلقات وصل بين الجانبين، وعقد إجتماع شهرى لبحث تطبيق وتنفيذ المقترحات التى تم طرحها، كما تم عرض أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المختلفة ودورها فى المجتمع.

 

حضر توقيع البروتوكول الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الافريقية والدكتورة رانيا الشرقاوى مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمسئولية المجتمعية والتطوير الإدارى ورؤساء مجالس إدارات 16 شركة صناعية بالإسكندرية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس

الاسكندريه

اخبارالاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة