دواوين الوزارات.. "لطالب أولى ثانوى" تعرف على نصائح التعليم قبل امتحان مايو

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

صور.. الصحة: إصابة 15 مواطنًا فى حريق بمنطقة الموسكى

وزارة التموين:

زيادة طرح منتجات الطحينة والحلاوة وسلع أخرى بـ"سوبر ماركت أهلا رمضان".. القابضة الغذائية تدفع بسيارات سلع فى القرى والنجوع.. ووزير التموين: استمرار زيادة طرح منتجات إضافية بنسبة 50% لتلبية احتياجات المواطنين

"التموين": مد معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" إلى الأحد.. استمرار عمل الفروع فى المحافظات لطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. ووزير التموين: 1513 فرعا وشادر على مستوى الجمهورية

وزارة التربية والتعليم:

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على نصائح التعليم قبل امتحان مايو × 10 معلومات

وزير التعليم يعلن عن استمارة إلكترونية لتأكيد بيانات طلاب أولى ثانوى

وزارة التضامن:

صور.. "مصلحتك" مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان لتوعية الموظفين بأضرار المخدرات

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن حصاد 490 ألف فدان قمح ونقاط تجميع لتوريد المحصول لـ"التموين"

الزراعة: تصدير 1.177 مليون طن موالح إلى الأسواق العالمية

وزارة التعليم العالى:

رئيس جامعة القاهرة: القافلة الطبية بحلايب وشلاتين أجرت الكشف على 260 مريض

"التعليم العالى" تبدأ استعداداتها لتنسيق 2019.. اختبارات القدرات تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية.. ووزير التعليم العالى: لا تغيير بالقواعد والقدرات تستمر 15 يوما.. والتسجيل عن طريق الموقع الرسمى للتنسيق

وزارة الإسكان:

شكاوى من تأخر استلام وحدات بالإعلان الثامن بالإسكان الاجتماعى فى بنى عبيد

ما لا تعرفه عن مشروعات مدينة العبور الجديدة فى 17 معلومة جديدة

وزارة النقل:

السكة الحديد تعتذر للركاب لتأخر بعض القطارات عن مواعيدها

"المترو" ينفى تحصيل غرامات من مشغلى القرآن خلال شهر رمضان