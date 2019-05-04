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دار الإفتاء تنظم حفلًا رسميًّا وشعبيًّا غدا بمناسبة استطلاع هلال رمضان

السبت، 04 مايو 2019 12:00 ص
دار الإفتاء تنظم حفلًا رسميًّا وشعبيًّا غدا بمناسبة استطلاع هلال رمضان دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء غدا الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.
 
وسيعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
 
وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، و أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ،ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية،  وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

 


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مفتى الجمهورية

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السيسى




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