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حزب التجمع الوطنى الجزائرى يدعو لحوار سياسى يفضى لانتخابات رئاسية

السبت، 04 مايو 2019 08:16 م
حزب التجمع الوطنى الجزائرى يدعو لحوار سياسى يفضى لانتخابات رئاسية عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائرى المؤقت
الجزائر /أ ش أ/
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دعا حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى، اليوم السبت، إلى الدخول فى حوار سياسى يفضى إلى إجراء انتخابات رئاسية ستفتح الأبواب على مسار التغيير الشامل، بما فى ذلك تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور.

وقال الحزب (ثانى أكبر حزب فى الجزائر) - فى بيان عقب اجتماع مكتبه الوطنى برئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى - أنه "خلال دراسته للأوضاع السائدة على الساحة الوطنية، ذكر بالموقف الذى عبر عنه يوم 22 أبريل الماضي، والداعى إلى تأسيس هيئة وطنية مكلفة بمراقبة الانتخابات، ومساندته لأى توافق قد يظهر على الساحة السياسية".

 


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