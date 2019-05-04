حداد مسلح يطعن والدته بسكين بسبب خلافات أسرية فى بنها

طعن حداد مسلح، والدته بمطواة عدة طعنات نافذة بسبب خلافات أسرية بقرية ورورة مركز بنها، تم نقل الأم في حالة خطرة لمستشفي بنها الجامعي والقبض علي المتهم.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسين جندية مامور مركز بنها بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في البطن والصدر وفي حالة خطرة ولايمكن إستجوابها.

انتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد حسني نصار مفتش مباحث بنها، أن وراء الحادث ابن المجني عليها ويدعي "و. ا" 38 سنة حداد مسلح تشاجر مع والدته بسبب خلافات أسرية.