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جامعتا الإسكندرية وألاباما يناقشان التعاون لنشر ثقافة المدن الصحية

السبت، 04 مايو 2019 06:17 م
جامعتا الإسكندرية وألاباما يناقشان التعاون لنشر ثقافة المدن الصحية جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، الدكتورة منى فؤاد الأستاذ بجامعة ألاباما الأمريكية، والدكتور وليد عرفات الأستاذ بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، حيث تم استعراض مشاريع التعاون القائمة بين الجامعتين، وسبل تطوير والتوسع فى هذه المشاريع والأنشطة.
 
وأشار الكردى إلى إمكانية التعاون مع المحافظة لتنفيذ توأمة بين المحافظتين والجامعتين لنشر ثقافة المدن الصحية التى تراعى الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والإستفادة من خبرة جامعة ألاباما باعتبارها جامعة بحثية ومركز للرعاية الصحية، وتقدم دراسات فى مجالات التدريس، والبحث، والرعاية الصحية وخدمة المجتمع، موضحا إمكانية الإستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والطلاب بالإسكندرية وجميع الطاقات البشرية لنشر ثقافة الفكر الجماعى التطوعى.
 
وأضاف أن الجامعة أطلقت حملة للتوعية بمرض سرطان القولون، وأهمية الكشف المبكر عن طريق اجراء تحليل بسيط،  وقال أن مركز الأبحاث الإكلينيكية بالجامعة الذى يعمل بالتعاون مع جامعة ألاباما، وجامعات أخرى، يحظى بسمعة علمية دولية طيبة، ويوفر فرص التدريب المتخصص للأساتذة بتنفيذ تجاربهم الإكلينيكية لتطوير العلاجات التى تقدم للمرضى.
 
وأشارت الدكتورة منى فؤاد أنها فازت بمشروع لتطبيق ثقافة المدن الصحية فى مدينة برمنجهام حيث تقع جامعة الاباما، وإنشاء سياسة صحية عامة بالمدينة تقوم على مبدأ تحسين الصحة بتحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة باعتبار أن صحة المرء هي نتيجة للظروف السائدة في المجتمع، ونتيجة لمستوى الجودة في مرافق تقديم الرعاية الصحية.
 
وأشار الدكتور عرفات إلى أنه سيتم توفير نموذج مجسم للقولون يمكن عرضه بأماكن مختلفة بالمجمع الطبى ومجمع العلوم الإنسانية وباقى كليات الجامعة بهدف التوعية وتعريف الطلاب  بهذا المرض وأهمية الكشف المبكر حيث تستغرق مدة تحوله من ورم حميد الى ورم خبيث حوالى عشر سنوات، مما يجعل فرص العلاج المبكر ممكنة بنسبة كبيرة.

 


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