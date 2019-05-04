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توريد 21 ألفا و636 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

السبت، 04 مايو 2019 08:24 م
توريد 21 ألفا و636 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم توريد 215 ألفا و6360طنا و802 كيلو من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجارى، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعى المصرى.

وأكد المحافظ أن الرصيد السابق الذى تم توريده خلال الأيام الأخيرة بلغ 16643 طنا و282 كيلو وإجمالى الكمية الموردة آخر يوم بلغت 4992 طنا و520 كجم، ليصل اجمالى ماتم توريده حتى الآن من الأقماح على مستوى المحافظة 21635 طنا و802 كجم، تضمنت " 13606 طنا و519 كجم للشركة المصرية للصوامع والغلال، و1584 طنا و283 كجم، بشون فرع البنك الزراعى، و6445 طنا إلى قطاع مطاحن كفرالشيخ، مؤكداً على انتظام أعمال التوريد بشكل يومى حتى نهاية موسم التوريد فى 15 يوليو المقبل.

وأضاف، أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22%.

 


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