video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 17 ألف طن من محصول القمح إلى الشون والصوامع بسوهاج

السبت، 04 مايو 2019 12:59 م
توريد 17 ألف طن من محصول القمح إلى الشون والصوامع بسوهاج صوامع - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال حسن الشيبانى وكيل وزارة التموين بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم توريد 17 ألف طن أقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم القمح فى 15 أبريل الماضى، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أى معوقات.

كان الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، قد صرح إن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة، وهى 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، لافتاً إلى المتابعة الدقيقة لأعمال التوريد لمنع أى تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دورى للكميات المستلمة.

وأكد محافظ سوهاج، على العمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: توريد 1352 طن و918 كيلو أقماح لشون وصوامع المحافظة

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

القمح




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة