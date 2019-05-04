تهشم الجمجمة وكسور بالساقين.. مناظرة النيابة تكشف تفاصيل انتحار خادمة الدقى

كتب أحمد الجعفرى

كشفت مناظرة النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل الإصابات التى لحقت بالخادمة التى تحمل جنسية دولة آسيوية والتى انتحرت بالقفز من الطابق الثالث عشر بعقار سكنى بحى الدقى.

تبين من خلال مناظرة النيابة، أن المتوفية فى العقد الرابع من عمرها، وأصيبت بتهشم فى الجمجمة نتيجة ارتطامها بالأرض، فضلًا عن وجود كسور فى الساقين وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد.

النيابة العامة أمرت بتشريح جثمان الضحية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيدة من الطابق الثالث عشر بالدقى، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى رئيس مبادث الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، أن خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية سقطت من الطابق الثالث عشر مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة أنهت حياتها فى الحال.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش المباحث الجنائية إجراء التحريات، لبيان وجود دافع لانتحارها من عدمه، وتولت النيابة التحقيق.