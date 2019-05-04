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تموين القليوبية: توريد 25754 طن قمح بصوامع المحافظة

السبت، 04 مايو 2019 12:23 م
تموين القليوبية: توريد 25754 طن قمح بصوامع المحافظة صوامع - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم توريد 25 ألف و754 طن قمح منذ إنطلاق موسم الحصاد فى منتصف أبريل الماضي حتى الآن، تم توريدها لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

ومن ناحيته صرح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل  إلى 212 ألف طن  لاستقبال الاقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأشار المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم زراعة  50 ألفا و200 فدان بالقمح العام الحالي.

 

 

 
 

 

 


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