تعليم القليوبية: تقديم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية نصف ساعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، تقديم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية مدة نصف ساعة، وذلك تخفيفاعلي الطلاب والمشاركين في سير عملية الامتحانات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أنه كان من المقرر أن تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحا، لتبدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح مدير تعليم القليوبية في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن تنطلق أعمال الامتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي العام والرياضي والرسمي واللغات "الشهادة الإعدادية" الخميس 9 مايو المقبل، وحتي 15 مايو المقبل.

ومن ناحيته وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كاف.