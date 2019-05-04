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السبت، 04 مايو 2019 10:45 م
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وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات

تعرف على معايير اختبار جودة خدمات المحمول فى مصر

السبت، 04 مايو 2019 09:00 م
تعرف على معايير اختبار جودة خدمات المحمول فى مصر المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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يقترب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، من إصدار تقرير جودة الخدمة لشبكات المحمول الأربعة، العاملة فى السوق المصرية، فودافون واورنج واتصالات و المصرية للاتصالات WE، بعدما استعان بشركة دولية لقياس جودة الخدمة عبر أجهزة حديثة للغاية، حيث يعتزم نشر تقرير اختبارات الخدمة عبر موقعه الإليكترونى، لأول مرة منذ عامين حتى يتسنى لكل عميل معرفة جودة الخدمة للشبكات الأربعة فى المنطقة التى يتواجد بها.

ورغم توقف الجهاز عن نشر تقرير جودة الخدمة عبر موقعه الإليكترونى، منذ مايو 2017، إلا انه لم يتوقف عن تقييم جودة الخدمة لجميع شبكات المحمول على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمعدل مرة شهريا، وإصدار تقارير جودة، ربع سنوية لجميع شركات المحمول.

كما جاء استعانة الجهاز، بشركة عالمية، لقياس الخدمة لأسباب تتعلق بمضاعفة مناطق اختبارات الخدمة لثلاث أضعاف عقب إطلاق الجيل الرابع للمحمول 4G.

وحدد الجهاز اختبار معايير تقييم جودة الخدمة للشركات بالنسبة للخدمات الصوتية، بالا تتخطى نسبة عدم نجاح بدء المكالمة حاجز 2%، ونسبة انقطاع المكالمات 2%، أما جودة الصوت يجب ألا تتخطى 10%، وذلك وفقا للموقع الإليكترونى لجهاز تنظيم الاتصالات.

​أما بالنسبة لخدمات نقل البيانات، فقد حدد الجهاز عبر موقعه الإليكترونى، نسبة عدم نجاح بدء خدمة نقل البيانات 10%، أما الزمن اللازم لبدء خدمة نقل البيانات 10ثوانى، وسرعة نقل البيانات طبقا لما يتم قياسه.

ولم يعلن الجهاز، ما إذا كانت معايير الخدمة ستتغير وفقا للقياسات، والأجهزة الحديثة المستخدمة أو إضافة معايير جديدة، لإختبار الخدمة أم سيتم الإكتفاء بالمعايير الحالية.

وكان تقرير موجز عن مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشهر فبراير 2019، قد كشف عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.13 مليون، اشتراك بانخفاض طفيف عن شهر يناير 2019، والذى كان قد وصل إلى 93.43 مليون، وبفارق كبير عن فبراير 2018 حيث كان يصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول الى نحو 100.24 مليون اشتراك متجاوزا عدد السكان، ويشير التقرير إلى أن شركات المحمول فقدت نحو 7.11 مليون اشتراك خلال عام، إذا ما تم مقارنة حجم الاشتراكات بين فبراير 2018، وفبراير 2019.


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