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تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان يوم الاثنين

السبت، 04 مايو 2019 07:10 م
تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان يوم الاثنين رؤية الهلال
كتب وكالات
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تعذرت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، السبت، وبالتالي فإن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان.

ولم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة بحسب موقع "العربية".

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا الساعة 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة، وبهذا يكون الاثنين هو مطلع شهر رمضان في السعودية.

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

وتوقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقاً للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، حيث إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو/أيار 2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا "سيكون يوم الاثنين 6 مايو/أيار غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".

 

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