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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ 1.4 مليار جنيه الأسبوع الماضى

السبت، 04 مايو 2019 02:00 ص
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ 1.4 مليار جنيه الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 147 مليون ورقة منفذة على 24 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 1.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 389 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
        
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 424 ألف ورقة منفذة على 213 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 86.53% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 13.47%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 701.8 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 77.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 14.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 224.5 مليون جنيه، بحجم تداول 41.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 6 آلاف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 926 مليون جنيه بحجم تداول 119.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 20.4 ألف عملية.
 
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.
 

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