تجديد حبس 15 أمين شرطة 45 يوماً بتهمة الإتجار بالمخدرات والرشوة بالأميرية

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس 15 أمين شرطة 45 يوماً.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب و ممدوح محمود بكري، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، " خالد . ر، محمد .ا، جمال .م، وليد .ب، أحمد .م، محمد .س، محمد .ف، هاني .ا، محمد .م، سيد .ع، فارس .ف، تامر .ر، مصطفي .ن، فتحي .م، بلال .ا"، فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية تهمة استغلال وظيفتهم وتسهيل ارتكاب الجرائم في الإتجار بالمخدرات والرشوة.