video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس ربة منزل و7 آخرين لاتهامهم بخطف شقيقين وطلب فدية فى 6 أكتوبر

السبت، 04 مايو 2019 12:29 م
تجديد حبس ربة منزل و7 آخرين لاتهامهم بخطف شقيقين وطلب فدية فى 6 أكتوبر حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل و7 متهمين آخرين لتورطهم فى خطف شقيقين بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
 
تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد تعرض شقيقين للخطف على يد مجهولين، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن أحد المجنى عليهما تعرف منذ بضعة أيام على إحدى الفتيات من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتقابل وشقيقه معها بمقهى بالحى السابع بدائرة القسم، حيث اتفقت معهما على حضور حفل عُرس خاص بأحد معارفها واستقلوا سيارة ملاكى قامت بطلبها من إحدى شركات نقل الركاب.
 
وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة (ملاكى الفيوم) ترجل منها أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بإنزال السائق والفتاة من السيارة واستقلوها صحبتهما وقام أحدهم بقيادتها وسلكوا طريق وصلة دهشور الجنوبية باتجاه طريق الفيوم، إلا أن السيارة تعطلت وترجل منها الجناة لفحصها وأثناء ذلك غافلهم أحد المجنى عليهما وفر هارباً تاركاً هاتفه المحمول، فى حين بقى بصحبتهم شقيقه، وتلقى اتصالا هاتفيا من رقم الهاتف الخاص بالفتاة أبلغه خلاله مجهول باحتجازه لشقيقه لسابقة قيام والدهما بالنصب عليه وطلب منه دفع مبلغ مالى 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
 
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وهم ربة منزل و7 أشخاص، وبصحبتهم المجنى عليه، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين والد أحد المتهمين ووالد المجنى عليهما، على مبلغ 500 ألف جنيه، خاصة بتسفير عمالة للخارج وأنه استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس سائق قتل عاملا فى المنوفية بسبب لهو الأطفال

تجديد حبس مهندسين بحى غرب مدنية نصر متهمين بالرشوة

اخبار الحوادث

حوادث

خطف

خلافات مالية

مدينة 6 أكتوبر

الجيزة

تسفير العمالة للخارج




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة