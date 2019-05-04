تجديد حبس أحمد سليمان وزير العدل الإخوانى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 14 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقواء بالخارج.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.