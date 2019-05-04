تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتبت ــ رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 7 رحلات دولية للخطوط الجوية السعودية لظروف التشغيل بالمطارات هناك بسبب رحلات العمرة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 306 و 3300 و 380 و 382 و 308 وجميعها كانت متجهة الي مطار جدة الدولي، ورحلة رقم 314 المتجهة الي الرياض، نظرنا لارتفاع التشغيل بالمطارات هناك بسبب رحلات العمرة.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد ايضا تأخر إقلاع رحلة طيران العربية رقم 9621 المتجهة الي الشارقة، بسبب ظروف التشغيل، فيما تشهد رحلات شركة مصر للطيران انتظاما في مواعيدها المقررة بجدول التشغيل دون وجود أي تأخيرات عن المقرر بجدول التشغيل.