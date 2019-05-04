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تأجيل محاكمة 3 أشخاص لسرقتهم أوراق شركة بالنزهة لـ 8 يوليو

السبت، 04 مايو 2019 03:12 م
تأجيل محاكمة 3 أشخاص لسرقتهم أوراق شركة بالنزهة لـ 8 يوليو محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة 3 أشخاص لسرقتهم أوراق شركة بالنزهة لجلسة 8 يوليو.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي وأحمد هارون وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.
 
جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين " أحمد ق ع " 49 عام صاحب مطعم ، " محمد ق ع " 34 عام سائق ، " ياسر ه أ " 33 عام فكهاني في أغسطس 2018 بسرقة الأوراق المملوكة للشركة وذلك حال حيازتهم سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض وكان ذلك ليلا .
 
كما جاء في أقوال " ماجد ف ف " مدير عام الشركة أمام النيابة العامة أنه حال توجهه لمقر الشركة تبين له حدوث إتلاف بباب الشركة وأبواب المكاتب والخزينة وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية 100 ألف جنيه وأضاف أن قيمة تلك التلفيات تقدر بمبلغ 50 ألف جنيه .
 
فيما توصلت تحريات المباحث التي أجراها " مصطفي إبراهيم محمد " معاون مباحث قسم شرطة النزهة إلي قيام المتهمين بإرتكابهم للواقعة وذلك حال إحراز الأول لسلاح ناري والثاني أدوات تستعمل في إتلاف أبواب الشركة والثالث بمراقبة الطريق لإستكمال جريمتهم وأنه تم ضبط المتهمين بحوزتهم سلاح نارى وذخيرة وجسم معدنى وسلاح نارى وسلاح أبيض ومفاتيح مقلدة وسيارة وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للجريمة.
 
 

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