تأجيل محاكمة عاطل قتل خالته وزوجها لسرقتهم بروض الفرج لـ6 يوليو المقبل

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة عاطل لقتله خالته وزوجها لسرقتهم بروض الفرج لجلسة 6 يوليو، صدر القرار برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحمانى وأمانة سر محمد عطية وحمدى محمد.

وجاء فى تحقيقات النيابة قيام المتهم " مؤمن م م " 34 عاما عاطل أنه فى نوفمبر 2018 قام بقتل العجوز المجنى عليه "سميح م ع" عمدا وقام بالتربص له حتى تمكن من إزهاق روحه لسرقه مسكنه فقام برسم مخطط محكم الحلقات وأعد لتنفيذه سلاح أبيض " سكين " وقام بقصد مسكنه موقنا وجوده به مستغلا صلة القرابة بينهم التى لم تنهه عن إراقة الدم وما أن ظفر به حتى قام بتسديد طعنة له بسلاحه فى رقبته فأسقطه قتيل مفارقا للحياة، وقام أيضا بقتل العجوز المجنى عليها " هدى م م " عمدا إذ شاهدته حال قيامه بقتل المجنى عليه فتوجهت نحوه مسرعة فعاجلها هو بتسديد طعنة بسلاحه استقرت فى مواضع قاتلة من جسدها فذبحها لتأكيد قتلها وتنفيذ مخططه وقام بسرقة منقولات المجنى عليها ومبالغ مالية وما كانت تتحلى به المجنى عليها من حلي.

وتوصلت تحريات المباحث التى أجراها " قدرى الغرباوى رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، إلى مرور المتهم بضائقة مالية اختمر على أثرها فى ذهنه فكرة إزهاق روح المجنى عليهما وسرقة منزلهما لدرايته بأحوالهم المادية والاجتماعية والصحية، فاستغل الرابطة الأسرية التى تربط بينهم وتوجه إلى منزلهما حاملا بين طيات ملابسه سلاح أبيض "سكين"، وما أن قام المجنى عليه باستقباله حتى عاجلة بطعنة استقرت فى عنقه فأرداه قتيلا، بينما المجنى عليها استشعرت ما يحدث خارج غرفتها فتوجهت لاستطلاع الأمر، فدفعها مسددا إليها عدة طعنات متفرقة، وما أن فارقت الحياة قام بنحرها للتأكد من وفاتها، واستكمل مخططه بالبحث عن المسروقات " مبلغ مالى، وشاشة عرض، وهاتفين محمولين، ومصوغات ذهبية، وماكينة حلاقة كهربية" وفرا هاربا لتبديل ملابسه، متخلصا من سلاحه المستخدم فى الجريمة ثم توجه لبيع المسروقات.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى المتهم، الذى تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات السرقة، وبمواجهته أعترف بارتكابه للجريمة، قاصدا من ذلك سرقتهم وقتلهما، تم بإرشاده العثور على الملابس المستخدمة فى الجريمة، وضبط بعض المسروقات فى مسكنه.

وجاء فى أقوال " محمد ث ح " صاحب محل أمام النيابة العامة، أنه أثناء تواجده بالحانوت محل عمله جاء إليه المتهم، وعرض عليه شاشة تليفزيون، مداعيا ملكيته مقابل 800 جنيه، فيما قال " جمال ع ع " مالك محل ذهب، حضور المتهم إليه، وعرض عليه مصوغات ذهبية، مقابل مبلغ مالى 44 ألف جنيه، موضحا أنها ورثه عن والدته.