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بعد قليل.. القضاء يقرر مصير رئيسة مأمورية ضرائب عقارية المتهمة بالرشوة

السبت، 04 مايو 2019 02:00 ص
بعد قليل.. القضاء يقرر مصير رئيسة مأمورية ضرائب عقارية المتهمة بالرشوة ارشيفية_
كتب عبد الله محمود
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ، اليوم السبت، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، حكمها على  رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة بتهمة الحصول على رشوة مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة علي مصانع تملكها إحدى الشركات.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وكشفت  تحقيقات النيابة عن أن" أنيسة.ع. م " 56 سنة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة، وخلال الفترة من أغسطس وحتي سبتمبر 2018 طلبت 100 ألف جنيه من " أحمد. أ.أ " محامي شركة النصر العامة للمقاولات من أصل 250 ألف جنيه رشوة مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة علي مصانع الشركة.

وقال محامي شركة النصر العامة للمقاولات أمام النيابة العامة إن إخطارا من مصلحة الضرائب العقارية لشركة النصر العامة للمقاولات محل عمله طالب بسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة على 3 مصانع ملك الشركة فى الفترة من 2013 وحتي 2017 قيمتها 3 ملايين و 80 ألف جنيه فتوجه إلي مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة التابعة لمصلحة الضرائب العقارية وطعن علي قيمة الضريبة كونها مغالي فيها وعقب ذلك ورد اتصالا هاتفيا للإدارة المالية للشركة من المتهمة طلبت فيه تقدم الشركة بطلب للجنة فض المنازعات وما إن تم هذا الإجراء حتى عاودت الاتصال بالشركة طالبة تقديم المستندات المؤيدة للطعن للجنة فض المنازعات، ونوهت إلى إمكانية حصولها علي مبلغ مقابل تخفيض الضريبة المستحقة علي مصانع الشركة وطلبت 250 ألف جنيه أخذت منها 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة.


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