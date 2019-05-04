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بائع يكشف كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية قطار العياط

السبت، 04 مايو 2019 12:00 ص
بائع يكشف كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية قطار العياط ارشيفية_
كتب بهجت أبو ضيف
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كشف شاهد عيان عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة شاب قبل أن ينهى قطار القاهرة أسيوط حياته بالعياط.

حيث ذكر بائع تصادف تواجده بمحطة القطار وقت الحادث، أن القطار أثناء وصوله رصيف محطة العياط المقرر وقوفه بها، وقبل وقوفه، حاول الضحية النزول، إلا أن قدمه انزلقت بين القطار والرصيف، مما أسفر عن سقوطه أسفل عجلات القطار ومفارقته الحياة.

وبدأ رجال المباحث فى فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الضحية، ونشر أوصافه للتوصل لهويته، وكشفت المعاينة ومناظرة الجثة، أنها لشاب فى العقد الثالث من العمر، يرتدى جاكت زيتى اللون، أسفله جاكيت ترينج أسود اللون، وأسفله تى شيرت وقميص كاروهات أحمر، بالإضافة إلى بنطال جينز أزرق.

وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1936 إدارى مركز العياط، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بالعياط.

فانتقل رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد صبحى رئيس مباحث العياط إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، حيث تبين أن قطار القاهرة أسيوط صدم الضحية مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزى، وحرر العميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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