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اليوم.. مرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

السبت، 04 مايو 2019 05:30 ص
اليوم.. مرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس" متهمو بيت المقدس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، لمرافعة النيابة فى محاكمة 213 من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المتهمين بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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