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الهجرة تنشر فيديو تقدم نائب لبرلمان أونتاريو بمشروع إعلان "يوليو" شهر التراث المصرى

السبت، 04 مايو 2019 10:38 ص
الهجرة تنشر فيديو تقدم نائب لبرلمان أونتاريو بمشروع إعلان "يوليو" شهر التراث المصرى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب – محمود راغب
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للمصرى شريف السبعاوى عضو برلمان أونتاريو الكندى - وهو يتقدم لرئيس البرلمان بمشروع القرار رقم 106 لعام 2019، والذى يقضى بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصري، بما يمكن المصريون من الاحتفال به في كندا بشكل رسمى.
 
تجدر الإشارة إلى أنه عقب ذلك، أجريت قراءة أولية لمشروع القرار، وأبدى القائمون عليها موافقة مبدئية على أن تُجرى قراءة ثانية وتُفتح نقاشات حولها في 6 يونيو المقبل.
 
وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أنه بمجرد صدور هذا القرار للاحتفال بهذا الشهر، فإن ذلك سيمثل ولأول مرة اعترافًا رسميًا بدور المصريين الفاعل والمؤثر في النسيج الوطني الكندي متعدد الثقافات.
 
 

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