النيابة: حجم خسائر حريق الموسكى يقترب من 500 مليون جنيه

كتب سليم على

استكملت نيابة الجمالية تحقيقاتها فى واقعة حريق الموسكى، والذى أسفر عن حريق ما يقرب من 150 إلى 200 محل وباكية، وبلغت حجم الخسائر ما يقرب من 500 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الحريق داخل عمارة رقم 4 بمول الشهابورة والمكون من 4 طوابق، حيث نشب الحريق فى الدور الأرضى، وانتقل إلى الدور الرابع، وأسفر عن إصابة ما يقرب من 45 شخصًا.

وانتقل فريق النيابة إلى المستشفيات لسؤال المصابين والأطباء المسئولين عن علاجهم، لسؤالهم حول الواقعة للوقوف على كشف ملابسات الحريق، وتبين أن المول به محالات لتجار العطور وأدوات التجميل، وبدء الحريق فى الدور الأرضي نتيجة ماس كهربائى وامتد إلى الدور الدور الرابع، حيث أمرت نيابة الجمالية بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق، والوقوف على بداية ونهاية الحريق.

وأكدت النيابة أنه لا وجود لحالات وفيات أو إصابات خطيرة، ويوجد 10 حالات فقط محجوزة لتلقى العلاج اللازم، وخروج باقى الحالات التى تعرض لاختناق وجروح طفيفة من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب خريق فى منطقة الموسكى، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وخزان مياه لإخماد الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات وسيطروا عليه.