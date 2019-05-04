النيابة تنتهى من سماع الأقوال حول انتحار خادمة فى الدقى

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال الأسرة التى كانت تعمل عندها الخادمة التى تحمل جنسية دولة آسيوية والتى انتحرت بالقفز من الطابق الثالث عشر.

وجاءت مجمل أقوال أفراد الأسرة أن المتوفية تعمل لديهم من سنوات طويلة، وكانت الأمور خلالها طبيعية وكانوا يتعاملوا معها كفرد من أفراد البيت ولم يكن هناك ما يشير إلى معاناتها من أى مشاكل نفسية.

وأضافوا، أنه يوم الواقعة فوجئوا بالمتوفية تقفز من شرفة المنزل دون وضوح الأسباب، لتلقى حتفها فى الحال.

وكانت مناظرة النيابة لجثة الخادمة كشفت أنها فى العقد الرابع من عمرها، وترتدى ملابسها كاملة، ومصابة بتهشم فى الجمجمة، وكسور بالساقين وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد.