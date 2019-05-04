النيابة تطلب التحريات وتستمع للشهود حول سرقة سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدنية 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت لأقوال أفراد طاقم السيارة الذين أسند إليهم مهمة إيداع المبالغ المالية بماكينات الصراف الآلى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بـ"الشيخ زايد".

وحدد رجال المباحث هوية السائق المتهم، وتبين أنه يدعى " س.إ.م"، وجارى تكثيف التحريات للقبض على المتهم، حيث شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لتحديد مكان هروب المتهم وسرعة القبض عليه.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض سيارة نقل أموال للسرقة على يد أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن طاقم السيارة المسئول عن تأمينها توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصراف الآلى، إلا السائق استولى على مبلغ 12 مليونا و490 ألف جنيه من السيارة وفر هاربا، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

وانتقل العميد محمود والى مدير إدارة الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد حسن خبير المعمل الجنائى إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وجمع الأدلة تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة.