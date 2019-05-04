النقض ترفض طعن حازم صلاح أبو إسماعيل وآخرين فى "حصار محكمة مدينة نصر"

كتبت - هدى أبو بكر

رفضت محكمة النقض، طعن حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 5 سنوات بتهمة حصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 29 يناير 2017، بمعاقبة المتهمين الـ 6 متهمين حضوريا – بينهم أبو إسماعيل- بالسجن 5 سنوات، وعاقبت 12 آخرين غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وضمت قائمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن 5 سنوات وتنظر محكمة النقض طعنهم اليوم السبت، كلا من:

1. حازم صلاح أبو إسماعيل.

2. أحمد رأفت محمد جلال.

3. إسلام هشام محمود.

4. محمد عزيز عبد الحكيم.

5. سيد محمود جاب الله.

6. إسلام رشاد أحمد شرف.

كما ضمت قائمة المتهمين الهاربين الصادر ضدهم أحكاما غيابية بالسجن 10 سنوات كلا من:

1. ممدوح أحمد إسماعيل.

2. إسماعيل عبد السلام إسماعيل.

3. عبد الرحمن عز الدين.

4. عبد الحليم رشاد أحمد مشرف.

5. إسلام يكن علي خميس .

6. مصطفى هاني عبد البارى.

7. أحمد علي عبد السلام منصور .

8. شريف محسن يوسف.

9. عبد الله عمر عبد العزيز .

10. خالد أحمد عبد السلام جاب الله.

11. إسلام أحمد عبد السلام منصور .

12. أحمد سمير إبراهيم.

وذكر قرار الاتهام، أن المتهمين السالف ذكرهم وآخرون مجهولون:

1. حرضوا ونفذوا جريمة حصار محكمة مدينة نصر يوم 19 ديسمبر 2012 .

2. دبروا تجمهر حاشد حول مقر المحكمة.

3. استعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفه أحد كوادر حركة حازمون، والذى كان معروضا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

4. حاصروا محكمة مدينة نصر، بتوجيه مباشر من حازم صلاح أبو إسماعيل والذي دبر عملية التجمهر وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة بمعرفة المتهمين وآخرين.

5. منعوا أعضاء النيابة من الخروج وطرقوا على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم، وكسروا الألواح الزجاجية وأتلفوا العديد من منقولات المحكمة ورددوا الهتافات المعادية لأعضاء النيابة بقصد استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفه.

6. المتهمان ممدوح إسماعيل وإسماعيل عبد السلام، استعملا القوة والتهديد مع موظف عام "رئيس نيابة مدينة نصر" لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفه.. كما قام بقية المتهمين في القضية باستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء نيابة مدينة نصر لذات السبب.