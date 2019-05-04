النقض تؤيد المؤبد على مستشار وزير المالية لاتهامه بالرشوة

كتبت هدى أبو بكر

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية السابق، بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بأخذ رشوة لاستعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، قضت فى يناير 2018 بالسجن المؤبد للمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه مع مصادرة مبلغ الرشوة.

وتضمن الحكم أنذاك إعفاء الراشيين والوسيط محمود الفخر الرازي بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة، محاسب، من العقوبة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال منتصف مايو 2017 مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول عن أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم محمود بركة بوساطة المتهم أمل عبد الوهاب والمتهم الأخير، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم محمود بركة.